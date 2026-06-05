Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Dr. Beste Oymen ülkede gıda güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynayan gıda mühendislerinin kamu kurumları ve yerel yönetimlerde yeterli düzeyde istihdam edilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu belirtti.

GMO Başkanı Oymen, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, güvenli gıdanın yalnızca üretim aşamasında değil, tarladan sofraya kadar uzanan tüm süreçlerde bilimsel yaklaşım, etkin denetim ve uzmanlık gerektiren bir konu olduğunu hatırlattı.

Son yıllarda dünyada ve ülkede yaşanan gıda kaynaklı risklerin, gıda güvenliğinin halk sağlığı açısından önemini ortaya koyduğunu belirten Oymen, güvenli gıdanın sağlanması için güçlü bir denetim sistemi, yeterli teknik altyapı ve bu alanda uzman meslek mensuplarının görev almasının gerekliliğine işaret etti.

Oymen, gıda güvenliği konusunda kalıcı çözümler üretilmek isteniyorsa, bilgi ve mesleki uzmanlıktan daha fazla yararlanılmak zorunda olunduğunu kaydetti.

Halkın güvenli gıdaya erişim hakkının korunmasının ancak etkin denetim mekanizmaları, güçlü kurumsal yapı ve yeterli sayıda gıda mühendisi ile mümkün olacağına vurgu yapan Oymen, tüm paydaşları gıda güvenliğini bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görmeye davet etti.