T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Kıbrıs Türk basınının, Kıbrıs Türk toplumsal tarihinin oluşumu aşamasında, ülke halkının sesini dünyaya duyurma ve varolma mücadelesinde her daim öncü olduğunu belirterek, ülkede demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişiminde de çok önemli rol oynadığını vurguladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik’in basın günü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle,

“Basın; tüm dünya toplumlarınca her düşüncenin seslendirilmesine; toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda aydınlanmasına imkân sağlamakla birlikte, yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen dördüncü güç olarak kabul edilmektedir. Kıbrıs Türk basını, Kıbrıs Türk toplumsal tarihinin oluşumu aşamasında, ülke halkının sesini dünyaya duyurma ve var olma mücadelesinde her daim öncü olurken; ülkede demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişiminde de çok önemli rol oynamaktadır. Gerek yazılı basında hizmet veren, gerekse görsel basında hizmetlerini esirgemeyen basın çalışanlarımız, zaman mevhumu gözetmeksizin sorumluluklarını güç şartlarda dahi yerine getiriyorlar. Şüphesiz ki tüm basın çalışanları toplumu aydınlatmak adına üstlendikleri görevin öneminin bilincini taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl ve bundan sonraki zamanlarda da adil, şeffaf, tarafsız, kamu yararını gözetecek şekilde, mesleki etik değerlere sadık bir çerçevede halkımıza hizmetlerinin devamını diler, Kıbrıs Türk basınının vefakâr çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en samimi dileklerimle kutlarım”