Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, anma mesajı yayımlayarak, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, aramızdan ayrılışının 14. yılında; sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz.” dedi.

Denktaş’ın, ömrünü Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve hak mücadelesine adadığını belirten Özçınar, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kararlılıkla yürüttüğü liderliğiyle tarihte silinmez bir iz bıraktığını söyledi.

Sahip olduğu engin tecrübe, ileri görüşlülük ve sarsılmaz irade ile Denktaş’ın, yalnızca kendi dönemine değil, gelecek nesillere de yol gösteren güçlü bir miras olduğunu kaydeden Özçınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O’nun eşsiz vizyonu, Kıbrıs Türk halkının hafızasında ve yüreğinde sonsuza dek yaşamaya devam edecektir. Kurucu Cumhurbaşkanımızın bizlere emanet ettiği devleti yaşatmak, güçlendirmek ve yüceltmek hepimiz için onurlu ve kutsal bir sorumluluktur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Rauf Raif Denktaş’ı bir kez daha rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”