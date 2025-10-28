Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve tarifsiz mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yayımladığı mesajda, “Varlığıyla bizlere daima güç, güven ve huzur veren Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılını, Kıbrıs Türk halkı olarak en içten coşkumuzla ve derin bir minnettarlıkla kutluyoruz.” dedi.

Özçınar, 29 Ekim’in, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, milli birlik ve dayanışmanın en kıymetli ifadesi olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün, bizlere geleceğe umutla bakma gücü verirken; milletimizin iradesini, kararlılığını ve varlığını temsil eden en değerli miras olarak nesiller boyunca yaşatılacaktır.

Cumhuriyet Bayramı, Türk ulusunun sarsılmaz bağımsızlık inancını, Cumhuriyet’e olan bağlılığını ve birlik ruhunu en güçlü biçimde yansıtan özel bir tarihtir.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetin kuruluş ve korunmasında emek veren tüm kahramanlar ile aziz şehitleri saygı, rahmet ve minnetle anan Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.