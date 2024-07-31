Güzelyurt Belediyesi ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 66’ncı ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 453’üncü yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını belirtti.

Özçınar, yayınladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının eşitlik ve güven içerisinde yaşaması için ortaya konan direnişi simgelediğini kaydetti.

Özçınar mesajında, “Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, desteğiyle daima Kıbrıs Türkü'nün yanında olan Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunarım. Halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlarım.” ifadelerine yer verdi.