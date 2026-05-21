Kıbrıslı Türk yönetmen Ömer Evre ile oyuncu Hatice Tezcan, Cumhurbaşkanlığı’nın desteğiyle Cannes Marché du Film kapsamında yer aldı.

Evre, “Tuvaldeki Sır” ve “Savaşın İki Yüzü” filmleri, son dönem projeleri, IMDb kayıtları, basın haberleri ve profesyonel çalışmaları sayesinde Cannes tarafından uluslararası sektör profesyoneli olarak kabul edilerek, “Blue Badge” akreditasyonu alma hakkı kazandı.

Değerlendirmede bulunan Evre, Tezcan ile birlikte Cannes’da bulunmanın kendileri için son derece özel ve motivasyon verici bir süreç olduğunu belirtti.

Cannes’daki amaçlarının yalnızca festival atmosferini deneyimlemek olmadığını kaydeden Evre, asıl hedeflerinin “Tuvaldeki Sır” filmiyle dünyanın en büyük film satış pazarı olan Marché du Film’de yer almak ve Kıbrıs Türk sinemasının uluslararası sinema sektöründe de var olduğunu göstermek olduğunu vurguladı.

-“Tuvaldeki Sır”

“Tuvaldeki Sır” filmi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Turkish Films 2026” kataloğunda da yer alarak Cannes Marché du Film kapsamında uluslararası sektör profesyonellerine tanıtıldı.

Filmde Türkiye’den tanınmış oyuncuların ve Kıbrıs’tan Türk ve Rum oyuncular bir araya geliyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, Devrim Nas, Hatice Tezcan, Şahin Ergüney, Cansev Günsoy, Georgios Anagiotos, Esin Kaya, İpek Amber, Deniz Çakır ile konuk oyuncular Osman Alkaş ve Neophytos Neophytou gibi isimler yer alıyor.