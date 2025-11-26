Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Vicdani Ret İnsiyatifi üyelerini makamında kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, vicdani ret hakkına ilişkin yasal düzenleme ihtiyacına dair değerlendirmeler yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, kabulde yaptığı konuşmada, Ocak 2024’te Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri tarafından vicdani ret hakkıyla ilgili bir yasa önerisinin yeniden Meclis’e sunulduğu ancak aradan geçen süre içerisinde ilgili komitede gündeme alınmadığı kaydetti.

Fazilet Özdenefe, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili mahkeme kararları kapsamında vicdani ret hakkının bir insan hakkı olarak değerlendirildiğini ve bu hakkı kullanmak isteyen yurttaşların cezalandırılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Özdenefe, yasamanın kişi hak ve özgürlüklerini koruyan düzenlemelere öncelik vermesi gerektiğini belirterek, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkenin yurttaşlarına askerlik hizmetine alternatif oluşturan kamu hizmeti benzeri seçenekler sunduğunu kaydetti.

Yasa değişikliği sayesinde bu hakkın ülkede de uygulanabilmesini temenni ettiğini ifade eden Özdenefe, bütçe görüşmelerinden hemen sonra yasa önerisinin ilgili komite gündemine alınması ve ilgili paydaşların katkılarıyla ülke koşullarına en uygun düzenlemenin yapılması hususunda Meclis Başkan Yardımcısı olarak komite üyeleri ve grup başka vekilleri nezdinde girişim yapacağını söyledi.

Vicdani Ret İnsiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı, vicdani ret hakkıyla ilgili Askerlik Yasası değişikliğinin ilk kez Ocak 2019’da Cumhuriyet Meclisi’ne sunulduğunu belirtti. Kanatlı, dönemin Meclis Komitesi’nde Barolar Birliği, sivil toplum örgütleri, emekli asker örgütleri temsilcileri ve üst düzey emekli subaylar dahil çeşitli kesimlerin görüşleri alınarak yapılan detaylı çalışmanın kadük olduğunu anımsattı.

Hasan Rahvancıoğlu isimli vicdani retçi yurttaşın 27 Kasım tarihinde Askeri Mahkeme’de davası olduğunu anımsatarak, henüz konu ile ilgili yasal düzenleme yapılmamış olması nedeniyle geçmişte verilen hapislik cezalarının yeniden gündeme gelmesi konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi.