Eski müsteşarlardan Erkan Okandan, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'ın Kıbrıs Postası'nda yayımlanan haberine yaptığı yorumda asgari ücretin ülkedeki ücret yapısı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, kapsamlı bir ücret politikası oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Okandan, Avrupa ülkelerinde çalışan nüfus içerisinde asgari ücretle çalışanların oranının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, ülkede asgari ücretin artık “norm ücret” haline geldiğini ifade etti.

Özel sektörde kamu ve kamu kurumları dışında çalışanların önemli bir bölümünün resmi olarak asgari ücret üzerinden gösterildiğini belirten Okandan, “Kamu ve kurumlarda çalışanları dışarıda tutarsak özel sektörde çalışanların yüzde 70’inin kamuya beyan edilen ücretleri asgari ücrettir. KKTC vatandaşı olmayan çalışanlarda ise bu oran çok daha yüksektir” değerlendirmesinde bulundu.

Her asgari ücret belirleme döneminde yalnızca ücret miktarı üzerinden yürütülen tartışmaların yetersiz kaldığını dile getiren Okandan, çalışma hayatındaki yapısal sorunların ele alınması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında kapsamlı bir yaklaşım çağrısı yapan Okandan, “Dolayısıyla artık her asgari ücret belirleneceğinde ücretin miktarı üzerinden sığ tartışmalar yerine kapsamlı değerlendirme ve çalışmalar yapma zamanı çoktan geldi ve geçti” ifadelerini kullandı.