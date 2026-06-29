Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nu yasal süre içinde toplamadığı gerekçesiyle eleştirerek, komisyonun gecikmeden toplanması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Hür-İş'in komisyonun toplanması yönündeki çağrısına rağmen yasal süre içinde toplantı yapılmadığını savunarak, Oğuzhan Hasipoğlu'na, "Siz sadece bir siyasi makamı temsil etmiyorsunuz. Aynı zamanda binlerce emekçinin umudunu, beklentisini ve hakkını korumakla yükümlüsünüz." ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yılın ortasına gelmeden eridiğini ileri süren Serdaroğlu, komisyonun toplanmamasının ve ücret artışına ilişkin tartışmanın dahi başlatılmamasının çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelmek anlamına geldiğini iddia etti.

Bakan Hasipoğlu'nun "Marifet asgari ücreti artırmak değildir." yönündeki söylemine de değinen Serdaroğlu, hayat pahalılığının durdurulması, kontrolsüz zamların engellenmesi ve alım gücünün korunmasına ilişkin Hasipoğlu’na çeşitli sorular yöneltti.

"O koltuklar mazeret üretme makamı değildir. O koltuklar çözüm üretme makamıdır." diyen Serdaroğlu, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmesine karşın "ücret artışı çözüm değildir." denilmesini eleştirdi.

- Komisyonun toplanması çağrısı

Asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini ileri süren Serdaroğlu, komisyonun hâlâ toplanmamış olmasını ihmal olarak nitelendirdi.

Ekonomik sıkıntıların yalnızca asgari ücretlileri değil, küçük esnafı, dar gelirli vatandaşları ve emeklileri de etkilediğini belirten Serdaroğlu, hükümetin emek yerine sermayeden yana tavır aldığını iddia etti.

Hür-İş olarak bugüne kadar taleplerini çeşitli yollarla dile getirdiklerini ifade eden Serdaroğlu, Hasipoğlu'nu yasal sorumluluğunu yerine getirerek Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nu derhal toplamaya ve emekçilerin sesine kulak vermeye çağırdı.



"Emekçinin hakkını, alın terini ve onurlu yaşam mücadelesini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." diyen Serdaroğlu, Hür-İş olarak mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.