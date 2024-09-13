Mağusa Türk Gücü, Göçmenköy'ü 2 - 1 mağlup ederek Özer Komando Süper Kupayı kazandı.
Karşılaşmayı Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Abdülkadir Karadağ ve Hüseyin Eyyüpler hakem dörtlüsü yönetti.
Mağusa Türk Gücü ilk devreyi Göçmenköy karşısında 2 – 0 önde tamamladı.
Sarı yeşillilerin golleri Şenol Şoför ve Orkhan Aghazade’den geldi. Mağusa Türk Gücü ikinci devrede tempoyu düşürürken, Göçmenköy’de fazla etkili olamadı.
Ancak 86. Dakikada Debuto’nun ceza sahası dışından sert şutu ağlara gidince skor 2 – 1 oldu.
Son bölümde karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmayınca Özer Komando Süper Kupa şampiyonu 2 – 1’lik skorla Mağusa Türk Gücü oldu.
Editör: Kıbrıs Genç Tv