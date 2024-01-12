Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanı'nı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın mal varlığı konusunda açıklama yapmaya çağırdı.

Özersay, Arıklı’nın dün bir basın organına mal varlığı ile ilgili yaptığı açıklama üzerine, yazılı açıklama yaparak, Meclis Başkanı Zoru Töre’den, Arıklı’nın mal varlığındaki değişiklikler konusunda Meclis’e bilgi verip vermediğini açıklamasını ve bilgi vermediyse Arıklı hakkında suç duyurusunda bulunmasını istedi.

Özersay, Arıklı’ın "mal varlığı ile ilgili önemli değişiklikleri" Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın emrettiği gibi bir ay içerisinde bildirmediğini iddia etti.

HP’nin "bir bakanın mal varlığında ciddi artış olduğunu" şeklinde açıklama yaptığını anımsatan Özersay, Arıklı’nın mal varlığındaki değişikliklerle ilgili bir basın kuruluşuna açıklama yapmasıyla, 2022 seçimleri sonrası yaptığı mal beyanında yaşanan değişiklikleri Meclis’e beyan etmediğini kabul etmiş olduğunu savundu.

Özersay, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye, söz konusu değişikliklerin yasada da belirtildiği şekilde bir ay içerisinde Meclis’e bildirilip bildirilmediğini açıklamasını ve bildirilmediği takdirde de Başsavcılığa suç duyurusu da dahil, hukuki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Özersay ayrıca, mal bildirimi zorunluluğunun yanında, benzer bir durumda yükümlünün 2022’de yaptığı mal bildiriminin, güncel mal bildirimi ile karşılaştırılması, bu karşılaştırılmada gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğu veya haksız mal edinildiği görülmesi halinde Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini de belirtti.