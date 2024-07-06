Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı’nın sahte diploma soruşturması kapsamında özel muameleyle ve gizlice mahkemeye çıkarıldığını savunarak, Başbakan Ünal Üstel, Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’nden bu konuda açıklama beklendiğini söyledi.

Yazılı açıklamasında söz konusu mahkeme sürecinin teamüllere aykırı olduğunu, söz konusu kişinin sabahın erken saatlerinde polis aracına bindirilmeksizin özel muameleyle ve gizlice mahkemeye çıkarıldığını ileri süren Özersay, buna hangi gerekçeyle, neden ihtiyaç duyulduğu ve ilgili kurumların bunu nasıl kabul ettiğiyle ilgili açıklamanın gerekçeleriyle yapılmasını istedi.

Adalete olan güveni derinden sarsacak bir olayla karşı karşıya olunduğu görüşünü de ifade eden Özersay, hakkındaki polis soruşturmasına rağmen aylardır ülke dışına olan söz konusu kişinin "Ünal Üstel’in özel koruması altında olduğunu" iddia etti.

Özersay, “Burada asıl açıklama yapması gereken kişi bu konuda bizzat zan altında olan Sayın Ünal Üstel ve diğer kurumlardır. Böyle bir özel muameleye neden ihtiyaç duyuldu çıkıp gerekçeleriyle açıklamaları gerekir” ifadelerini kullandı.