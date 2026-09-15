Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, iktidara gelmeleri halinde üniversitelerin kaliteli eğitim veren kurumlar haline dönüştürülmesi için denetime dayalı ciddi tedbirler hayata geçireceklerini belirtti.

Denetimden geçemeyen tabela üniversitelerinin izinlerinin iptal edileceğini belirten Özersay, “YÖDAK, personel ve yetki açısından güçlendirilecek. Yüksek Öğrenim Dairesi, Müsteşarlık seviyesine çıkarılacak.” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, Kanal T’de Damla Dabiş Özel’in konuğu olarak katıldığı canlı yayında üniversitelerin KKTC ekonomisi açısından çok önemli katkıları olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 30 yıldır farklı üniversitelerde eğitim veren bir akademisyen olarak, KKTC üniversite sektörünün kurtuluşunun kalite ve denetimden geçtiğini belirten Özersay, “Öğrenci adı altında kaçak işçilere veya insan kaçakçılığına aracılık eden, yüksek öğrenimle uzaktan yakından ilgisi olmayan, sahte öğrenci belgesinden sahte diplomaya varıncaya kadar çeşitli sahtekarlıkların merkezi haline gelen yapılar kabul edilemez.” dedi.

Özersay, bu durumun mevcut kaliteli üniversitelerin, genel anlamda ülkenin adını ve itibarını yerle bir edeceğini ifade etti.

Özersay, ikrtidara gelmeleri halinde “kaliteden ve denetimden uzak tabela üniversitelerini” ciddi bir denetime tabi tutacak düzenlemeler yapacağını, kriterlere uymayanların ise üniversite izinlerinin iptali yoluna gideceklerini belirtti.

- “YÖDAK, hem personel hem de yetki olarak güçlendirilecek”

YÖDAK’ın hem personel hem de yetki olarak güçlendirileceğini ve üniversiteleri etkili şekilde denetleyeceğini belirten Özersay, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde üniversitelerle ilgili birim olarak görev yapan Yüksek Öğrenim Dairesi’nin de müsteşarlık seviyesine çıkarılarak YÖDAK ile tam bir uyum ve istişare halinde çalışmasının sağlanacağını dile getirdi.

Sahte diploma konusunun halının altına süpürülmesi halinde ekonominin bu bacağının tamamen çökeceğini savunan Özersay, sözlerine şöyle devam etti:

“Melese sadece sahte diploma meselesi değildir. İntihal, sahte öğrenci belgesiyle kaçak işçilere aracılık etme, kendi öğrencisini dolandırıp okul harcını şahsi hesabına geçirme, çalışma izni olmaksızın öğrenci izinli kişileri üniversitede dekan ve benzeri yönetici pozisyonlara getirme, öğrencilerin derslere katılım gösterip göstermediğini hiçbir şekilde denetlememe, akademik ve idari personelin maaşlarını aylarca ödememe, daha pek çok ciddi yapısal sorunu barındıran ve adı üniversite olan tabela üniversiteleri var.”