Medya alanında etik standartların korunması, mesleki özdenetimin güçlendirilmesi ve gazeteciliğin niteliğinin yükseltilmesi açısından önemli görevler üstlenen Medya Etik Kurulu’nun yeni dönem üyeleri göreve başladı.

Medya Etik Kurulu ilk toplantısını bu gece Gazeteciler Birliği lokalinde gerçekleştirdi. Toplantıda, başkanlığa Tümay Tuğyan, yardımcılığına da Fatma Arpalıklı getirildi. Kurulda ayrıca Ulaş Barış, Mustafa Gürsel, Deniz Düzgün, Bahar Taşeli ve Oshan Uluşan görev yapıyor.

Medya Etik Kurulu yeni dönemde de özerk yapısıyla medya etiğinin korunması ve geliştirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve özdenetim kültürünün güçlendirilmesi açısından sorumluluğunu sürdürecek.