Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hukuka aykırı işlemlerin göreve gelecek yeni hükümet tarafından iptal edilmesi noktasında 75 günlük sürenin “çok ciddi bir açmaz” olduğunu kaydederek, İyi İdare Yasası kapsamındaki bu ilkenin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, İyi İdare Yasası’na göre, hak kazandırıcı bazı bireysel işlemlerin, hukuka aykırı olsalar da, üzerinden 75 gün geçtikten sonra geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini ifade etti.

“Biz bu sıkıntıyı geçmişte hükümete geldiğimizde yaşadık” diyen Özersay, Bakanlar Kurulu’nun, 2017’de yasaya aykırı şekilde verilen vatandaşlıkları 2018’de geri alan kararını, mahkemenin sonradan iptal ettiğini hatırlattı.

Bunun seçim yasaklarına az bir zaman kala tasdik memurluğu, vatandaşlık, taşıma izinleri, silah ruhsatları dağıtılması bağlamında büyük önem arz ettiğini belirten Özersay, şöyle devam etti:

“Bireyler ve diğer kurumlar dava açarak, bazı hukuka aykırı hususları iptal ettirebilecek olsa da, halkın oyu ile iktidara gelecek olan yeni hükümetlerin hukuka aykırı şekilde verilen siyasi rüşveti geri alması/iptal etmesi konusunda elinin kolunun bağlandığı bir yasa maddesi ile karşı karşıyayız.”

İyi İdare Yasası ve içerisinde yer alan 75 günlük sürenin mutlaka ele alınıp, değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Özersay, yasaya, “İdari işlemin yapılması ertesindeki beş yıl boyunca hukuka aykırı olduğu tespit edilmesi halinde, bu işlemin geri alınabileceği/iptal edilebileceğinin” açıkça yazılması gerektiğini ifade etti.