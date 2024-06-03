Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, resmi evrakların sahtelenmesine karşı acil tedbir alınması gerektiğini kaydetti.

KKTC sürüş ehliyetlerinin Türkiye’de sahtelenmesi konusunda ortaya çıkan ve kısa süre önce polisin bazı tutuklamalar yapmasına neden olan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Özersay, “Devletin verdiği resmi evrakların modern teknoloji kullanılarak çok daha güvenli hale çevrilmesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğu bu olayla birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır.” dedi.

Özersay, sahte diploma, sahte öğrenci belgesi, sahte reçete ve daha pek çok sahte resmi evraktan sonra şimdi de sahte sürüş ehliyeti konusun ortaya çıktığını belirterek, bu konularda cezaların ağırlaştırılması ve daha caydırıcı hale sokulması gerektiğini vurguladı.

“Halkın Partisi hükümette olduğu dönemde güvenlik seviyesi yüksek dünya standartlarında sürüş ehliyetlerine geçiş için çalışma yapıldı ancak koalisyon ortaklarımız o dönemde bunun önemini maalesef kavrayamadılar. Sonradan göreve gelenler de devletin devamlılığı prensibine uygun davranıp bu projeyi ileriye götürmediler.” diyen Özersay, her şeyiyle hazır bu projeye sahip çıkılsaydı, bugün bu ve buna benzer sahteleme olaylarının bu kadar yaygın şekilde yapılamayacağını ifade etti.

Bütün bu yaşananların devlette vizyon sahibi yöneticilerin görevde olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Memleketin sırtına ‘her türlü sahte belge düzenlenir.’ benzeri bir tabela asılmış adeta! Türkiye’de sürüş ehliyeti alamayacak olanlar Gürcistan ve KKTC’den sahte sürüş ehliyeti almışlar, buna aracılık eden bir çeteye Türkiye’de operasyon düzenlenmiş! Ülkenin itibarı açısından gerçekten çok vahim bir durum.”

Her ne kadar tüm güvenlik tedbirleri alınsa dahi sahtekarlıkla bu türden belgelerin temini mümkün olabileceğini kaydeden Özersay, ancak bu konuda yapılması gerektiğini düşündüklerini şöyle paylaştı:

“ 1) Modern teknoloji kullanılarak başka ülkelerde olduğu gibi resmi evrakların güvenliğinin artırılması vizyonu çok önemlidir;

2) Bu türden sahte belge konularında verilecek cezalar gecikmeksizin ve gerçekten can yakan caydırıcı olmak zorundadır. Bu konularda gerekirse Ceza Yasası’ndaki düzenlemeleri gözden geçirip güncellemek gereklidir;

3) E-devlet uygulamalarına geçiş ve bu alandaki hizmetlerin güvenliği konusunda gerekli kaynak ayrılarak ‘pintilik’ edilmemesi şarttır;

4) Bir hükümet, bir bakan döneminde yapılan çalışma, proje ‘şimdi bunu yaparsak onlar bunun puanını alır, onların projesidir bu, biz bulaşmayalım’ gibi bir yaklaşım yerine devletin devamlılığı yaklaşımıyla hareket edilmesi, halkın yararına olduğu sürece “bu vizyonu sizden öncekiler ortaya koymuş olsa da” burun kıvırılmaması gerekir.

Bu ülkenin kamuda acilen liyakat ve vizyon sahibi yöneticilere ihtiyacı vardır.”