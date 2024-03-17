Halkın Partisi (HP) köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Kalkanlı’yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, bölgenin sorunlarını dinledi ve vatandaşların sorularını cevaplandırdı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay çürümenin, kirlenmenin sadece siyasetle sınırlı olmadığını hem bürokrasiye hem de toplumun bazı kesimlerine de yayıldığını vurgulayarak “Bu memleketin kurtuluşu ancak temiz ve dürüst siyasetle mümkündür” dedi.

Halkın Partisi Genel Sekreteri Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Alas da üreticilerin narenciye ilgili sorularına cevaben Cypfruvex’in zararların ödenmesi konusunda öncelik sırasına ve kritere göre kayıt ve ödeme yapacağı bir uygulama yapmasının önemine dikkat çekerek “Cypfruvex üreticilerle olan ilişkisinde şeffaf olmalıdır” vurgusu yaptı.

HP Güzelyurt İlçe Başkanı Aykut Erişir ise siyasetin çoğu zaman seçim zamanlarında “sokağa inme sloganıyla” bölge ziyaretleri şeklinde ilerlediğini ama Halkın Partisi olarak bunu çok da samimi bulmadıkları için seçim zamanı değil her zaman halkın içerisinde olarak ve seçimi beklemeden bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Halkın Partisi’nin Güzelyurt bölgesinde Kalkanlı köy ziyareti sırasında Genel Başkan Kudret Özersay’a Genel Sekreter Alas, Güzelyurt İlçe Başkanı Aykut Erişir, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle Merkez Yürütme Organı’nın bazı üyeleriyle HP destekçileri eşlik etti.



-Alas: “Cypfruvex yönetimi şeffaf olmalı”

HP Genel Sekreteri Turgut Alas, vatandaşların narenciye ve Cyprfruvex konusundaki şikayetlerine yönelik olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

“Özellikle mandora mandarin hasadında Cypfruvex kesimi hangi öncelik sırasına ve kriterlere göre yapıyor belli değil. Çıkıp bunu şeffaf bir şekilde açıklamaları gerekiyor. Bunu yapmadıkları için başvuru yapıp ürünü hasat edilmeyen üreticilerde partizanlık endişesi oluşuyor. Geçmiş yıllarda bunun örneklerini yaşadık. Dalda kalan ürünün ne zaman tazmin edileceği de belli değil. Yetkililer bu konularda açıklama yapmıyorlar.

Ürününü satamayan ya da satıp parasını henüz alamayan üretici sulama suyu yanında diğer girdileri nasıl karşılayıp yeni sezonda üretim yapacak diye planlama yok.

Valencia portakalda hasat dönemi geldi fakat Cypfruvex'in hasada ne zaman başlayacağı konusunda da farklı tarihler konuşuluyor. Burada da geç kalınırsa bu yıl gibi önümüzdeki yıl da heba olacak. Seneye de aynı sorunlar yaşanırsa narenciye tamamen biter, hiç bir üretici narenciyeye yatırım yapmaz.”



-“Narenciye'de gelecek yılı da kaybetmek üzereyiz”

Alas açıklamasında gelecek yıla dair risklere de işarat ederek şunları söyledi:

“Narenciye dalında kaldı. Bu yıl üreticinin kaybı büyük. Önlem alınmazsa yeni sezonda üreticiyi yine zor günler bekliyor. Artan elektrik ve mazot fiyatlarının yanına büyük ihtimalle sulama suyunda da fiyat artışı eklenecek. Martın ortasına geldik ve yeni sulama sezonu başlıyor. Sulama Birlikleri üreticilere ‘eski borçlarınızı kapatın ki yeni sezona başlayabilelim, siz de bahçelerinizi sulayabilesiniz’ çağrısı yapıyor. Ürünü satamayan üreticinin cebinde para yok, Cypfruvex'e verenlerin ne zaman ödeneceği belli değil.”