İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah parti genel merkezinde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL, DİLEK İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP lideri daha sonra İstanbul’a geçti.

Ankara’dan İstanbul’a gelen Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutuna geldi.

Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüştü.

Burada 45 dakika kalan Özel, daha sonra Saraçhane’deki İBB binasına geçti.

ÖZEL’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

CHP lideri ilk tepkisini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi.

Genel Başkan Özgür Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” dedi.

“Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” ifadesini kullanan Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...” değerlendirmesinde bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

"KURUMSAL BİR SALDIRI VAR"

Özel daha sonra Halk TV yayınına katıldı.

CHP’ye kurumsal bir saldırı olduğunu söyleyen Özel, “Dört günlük gözaltı süresi var, tam ön seçim gününe denk geldi. Darbe girişimiyle karşı karşıyayız.” dedi.

23 Mart'ta yapılması planan ön seçimin gerçekleşeceğini ifade eden Özel, "Ben nerede olursam olayım, 23 Mart günü herkesi sandık başına bekliyorum. Biz ne şartta olursak olalım, dışarda da olsak içerde de olsak o sandıklar kurulacak." diye konuştu.