Dayanışma ve Gelişim Hareketi, Girne’de düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı. Programda konuşan Genel Başkan Alper Özsakınç, birlik, dayanışma ve ortak akıl mesajı verdi.

Dayanışma ve Gelişim Hareketi, Girne’de düzenlediği lansman programıyla çalışmalarını kamuoyuna tanıttı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Dayanışma ve Gelişim Hareketi Genel Başkanı Alper Özsakınç, toplumsal dayanışmanın ve ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Ülkenin geleceğinin ancak birlik, karşılıklı anlayış ve ortak akılla inşa edilebileceğini ifade eden Özsakınç, farklı kesimlerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Dayanışma ve Gelişim Hareketi'nin temel amacının toplumsal fayda sağlayacak projeler üretmek ve ortak değerler etrafında güçlü bir birliktelik oluşturmak olduğunu belirten Özsakınç, katılımcılara gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Lansman programı, hareketin hedefleri ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından sona erdi.