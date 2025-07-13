Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 4. Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması sergisinin açılışını yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışta bir konuşma yapan Öztürkler, etkinliğe çok sayıda ülkeden sanatçının katılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, sanatın evrensel dilinin toplumlar arasında köprü kurduğunu vurguladı.

Ancak bazı ülkelerden beklenen sanatçıların çeşitli nedenlerle katılamamasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Öztürkler, özellikle İran ve Rusya’dan bazı sanatçıların etkinliğe katılamadığını belirtti.

“Sanatın, güzelliğin, insan haklarının ve hukukun egemen olduğu bir dünya hayal ederken, ne yazık ki bugün gücün ve güçlünün kurallarının belirleyici olduğu bir dönemden geçiyoruz” diyen Öztürkler, bazı ülkelerin diledikleri gibi başka ülkelere saldırabildiğini ve hatta katliamlar gerçekleştirebildiğini ifade etti.

Meclis Başkanı Öztürkler, bu tür olumsuzluklar yerine, uluslararası sanat etkinliklerinde bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

Sanata verilen değerin sadece sözle değil, icraatla da gösterilmesi gerektiğini belirten Öztürkler, Güzelyurt Belediye Başkanı’nı bu anlamda örnek bir duruş sergilediği için tebrik etti ve Belediyenin sanata ve sanatçılara verdiği destek sayesinde eserlerin halkla buluşturulduğunu kaydetti.

- “Yeni Meclis’in duvarlarında Kıbrıslı Türk sanatçıların eserlerine yer vermeye başladık”

Konuşmasının devamında sanatçılara çağrıda bulunan Öztürkler, yeni Cumhuriyet Meclisi’nin duvarlarını Kıbrıslı Türk sanatçılarının eserleriyle donatmaya başladıklarını söyledi.

Öztürkler, son iki haftadır yürütülen çalışmalarla, yeni Meclis’in duvarlarında da Kıbrıslı sanatçıların eserlerine yer vermeye başladıklarını dile getirerek: “Bu alanda yerimiz artık daha geniş, eserleri sahipleniyoruz ve sergiliyoruz. Sizleri de bu sürece dahil olmaya ve eserlerinizi Meclis'e kazandırmaya davet ediyorum” dedi.

Konuşmasında, sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan Öztürkler, etkinliğin hayırlı olmasını temenni ederek, organizasyona katkı koyan tüm sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.