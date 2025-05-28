Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Öztürkler, mesajında, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla andıklarını kaydetti.

“O gün atılan adım, Türk dünyasında demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüğün temelini atan büyük bir devrim niteliğindeydi” diyen Öztürkler, şunları kaydetti:

“Azerbaycan’ın 1918’de demokrasiye attığı cesur adım, bugün güçlü ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürüyor. Anavatan Türkiye’nin stratejik destekleriyle her geçen gün daha büyük kazanımlara imza atan Azerbaycan, Karabağ Zaferi ile Türk dünyasının birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdi.

KKTC ise Türk dünyasında giderek daha kritik bir rol üstleniyor. Türkiye ve Azerbaycan’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destek, uluslararası hak mücadelesinde KKTC’nin sesini daha güçlü duyurmasına olanak sağlıyor. KKTC’nin tanınma sürecinde daha büyük adımlar atılması için ortak diplomatik çalışmalar devam ediyor.

Ekonomik işbirlikleri, savunma sanayi projeleri ve kültürel bağlarımız her geçen gün daha da güçleniyor. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC olarak eğitim, teknoloji, enerji ve altyapı alanında daha büyük ortaklıklar kuruyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak "Tek Millet, Üç Devlet" anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Köklerimiz ortak, geleceğimiz birdir.

Bu birliktelik sadece üç devletin dostluğu değil, Türk dünyasının geleceğine ışık tutan güçlü bir bağdır. Bu vesileyle tüm kardeş Azerbaycan halkının bu mutlu gününü en içten dileklerimle kutlarım.”