Ulusal Birlik Partisi(UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Gazze'de çok sayıda, çocuk dahil sivil can kayıplarına işaret ederek, İsrail saldırılarının insanlık ayıbı olduğunu söyledi.

Öztürkler, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze saldırılarında siviller ve çocukların katledilmesinin insanlık ayıbı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve yıllardır yürüttüğü şiddet doktrini ile masum çocukların yaşam hakkını, eğitim hakkını, beslenme, sağlık, barınma gibi temel haklarını ihlal etmekte ve tüm dünyanın gözü önünde geleceklerini ellerinden almaktadır. Suçsuz çocukların Gazze’de soykırıma uğradıkları gerçeğine karşı Birleşmiş Milletler sınıfta kalmıştır” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü ilan edilmesinin yeterli olmadığını kaydeden Öztürkler, “Can kayıplarının 12 bini geçtiği değerlendirilmektedir. Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısının ise dünyada son 4 yılda öldürülen çocuk sayısının üzerinde olduğu bilinmektedir. Bir an önce bu soykırım durdurulmalıdır. İsrail ordusu, 229 sağlık kuruluşuna saldırmış, 20’ye yakın hastane saldırılar sonucunda çalışamaz hale getirilmiştir. Buna karşı sesimizi yükseltmezsek, tarih ve vicdanlarımız bizi yargılayacaktır. Tüm dünya sessiz kalsa dahi Kıbrıs Türkü aynı acılardan geçen bir toplumdur. Bu konuda sesimizi yükseltmek bizlere tarihin verdiği sorumluluktur” dedi.

İsrail Filistin savaşında ortaya çıkan tablonun insanlık adına utanç duyulması gereken, insan hakları ihlallerinin, savaş suçlarının işlendiği bir tablo olduğunu belirten Öztürkler “Gelinen aşama uluslararası hukukun sorgulanmasını kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.

Öztürkler, Filistin İsrail tarihine da işaret ederek, 1882 yılında Filistin topraklarında yaşayan Yahudi oranının yüzde 4 olduğunu, Yahudilerin 1948’e kadar yerleşim amaçlı göç ettiği topraklarda yıllar içerisindeki yayılma hızının ürkütücü olduğunu kaydetti.

Öztürkler: “Ana vatanlarında azınlığa düşen Filistin halkına yönelik yıllardır sistematik bir yok etme planı devrededir. 1914’de genel nüfusun 815 bin olduğu ve Filistin topraklarında Yahudi nüfus 85 bin, yani sadece %10 olduğu düşünüldüğünde süreç hızlıca çatışmalara yol açacak şekilde ilerlemiştir” dedi.

Bugün İsrail ordusunun 173 bin askeri gücü yanı sıra, 465 bin yedek ordusunun bulunduğunu kaydeden Öztürkler, “Gazze'nin nüfusu ise 2 milyon civarında, yani İsrail nüfusunun dörtte birinden de az olan ve çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu nüfusa İsrail ordusunca acımasızca ve tüm güçle saldırılmaktadır. Güvenlik uzmanları ve Ortadoğu analistlerine göre de İsrail 50 yıldır ilk kez tüm yedek askerlerini savaşa çağırmıştır. Bu dünyayı ateşe veren acımasız savaşın gittikçe dozu artmakta, Gazze ile birlikte insanlık da yanmaktadır” dedi.