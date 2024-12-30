Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 2025’i yeni başlangıçlar ve hedefler için fırsat olacağını kaydederek, “Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Öztürkler, 2025’in sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ederek, tüm savaşların sona ermesinin öncelikli temennileri olduğunu da vurguladı.

Yeni yıl mesajında 2024’ü de değerlendiren Ziya Öztürkler, gerek ülkede gerekse dünyada birçok önemli gelişme yaşandığını belirterek, “ Bu yıl, uluslararası ve bölgesel dinamiklerin hızla değiştiği, siyasetin küresel ve yerel ölçekte büyük dönüşümlere sahne olduğu bir yıl olarak kayda geçti” değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın hüküm sürdüğü tüm coğrafyalarda günahsız çocukların, kadınların ve sivil halkın katledildiğini, yaşananların vicdanlarda derin yaralar açmaya devam ettiğini kaydeden Meclis Başkanı Öztürkler, “İnsanlığın ortak vicdanının galip gelmesi, 2025’te tüm savaşların sona ermesi ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyaya kavuşmak öncelikli temennimizdir” ifadelerine yer verdi.

-“TÜRKPA’daki statümüzün asil üyelikle taçlanacağına inancımız tamdır”

2025’te Türk Dünyası dahilinde yakın iş birliği ve bütünleşme açısından daha büyük fırsatlar doğacağına, değişen uluslararası parametreler ışığında Türk Devletleri arasındaki birlik beraberliğin artacağına inanç belirten Öztürkler, şöyle devam etti:

“Anavatanımızın güçlü desteği sayesinde Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'ndeki (TÜRKPA) gözlemci üyelik statümüzün gelecekte asil üyelikle taçlanacağına olan inancımız tamdır.”

-“Üç Devlet Tek Millet şiarının pekiştirilmesi adına önemli adımlar atıldı”

2024’te Cumhuriyet Meclisi adına önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Öztürkler, şöyle devam etti:

“Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında ilk kez Dostluk Grupları oluşturuldu. Azerbaycan Milli Meclisi Dostluk Grubu heyetinin ülkemize gelerek resmi temas ve ziyaretlerde bulunması; parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi ve 'Üç Devlet Tek Millet' şiarının pekiştirilmesi adına önemli bir adım olmuştur.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu yöndeki desteğinin son derece kıymetli olduğunu belirten Öztürkler, parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi noktasında sağladıkları katkı ve destekten ötürü TBMM Başkanı’na teşekkür etti.

Öztürkler, “Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman her konuda Cumhuriyet Meclisimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ettiğini de anımsatan Öztürkler, bunun tanınma için son derece kıymetli ve etkili olduğunu söyledi.

Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başta Türk Devletleri olmak üzere uluslararası arenada hak ettiği konum ve itibara kavuşacağına inanç belirtti.

-“Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz”

“Bizler de Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde, güvenlik ve refah içinde yaşamak, haklı davamıza sahip çıkmak ve gençlerimize daha müreffeh bir gelecek bırakmak için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişten bugüne ne büyük badireler atlatarak bugünlere geldik. Tarihsel süreçte büyük zorluklarla karşılaşmış olmamıza rağmen, halkımızın dayanışması, inancı ve fedakârlığı sayesinde pek çok güçlüğü aşmayı başardık.

2025 yılı, bizler için sadece yeni bir takvim yılı değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç, yeni hedeflere ulaşmak için yeni bir fırsat olacaktır. Meclisimiz, halkımızın refahı, geleceğe güvenle bakabilmesi ve ülkemizin kalkınması için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

Demokrasiye olan inancımızı daha da güçlendirmek, vatandaşlarımızın haklarını daha ileriye taşımak ve uluslararası alandaki varlığımızı daha etkili bir şekilde hissettirmek için her zamankinden daha çok çalışacak ve inanarak başaracağız.”

-“Öncelik gençlerin”

Yeni yılda önceliğin gençler olacağını da vurgulayan Meclis Başkanı Öztürkler, gençlere daha iyi bir gelecek sunmak, ekonomiyi daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve ülkenin dijital dönüşümünü hızlandırmak için atılacak adımlara işaret etti.

Öztürkler, “Yasal düzenlemeleri eğitimden sağlığa, tarımdan çevreye, turizmden teknolojiye kadar her alanda reform içerikli ve halkımızın beklentilerine yanıt verecek şekilde ele alacağız” dedi.

“-Trafik konusundaki duyarlılığın artması adına çalışmalarımız devam edecek”

Ülkenin en büyük ve sarsıcı sorunlarından birinin de trafik kazaları olduğunu Öztürkler, şöyle devam etti:

“Gerekli tedbirlerin alınması, trafik ve yol güvenliği ile ilgili her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirerek trafik konusundaki duyarlılığın artması adına çabalarımız ve çalışmalarımız devam edecektir. Sorunların çözümü noktasında hükümetimizin azim ve kararlılıkla attığı adımların meyvelerini 2025 yılında çok daha net biçimde göreceğimiz aşikardır.”

-“Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü ve bağımsız geleceği için, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz” diyen Öztürkler, sözlerini şöyle tamamlandı:

“Unutulmamalıdır ki bir milletin en büyük gücü, o milletin birbirine olan inancı ve güvenidir. Siz değerli vatandaşlarımızın desteği, bizlerin en büyük motivasyon kaynağıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatan savunması görevlerini ifa esnasında şehit düşen kahramanlarımızı rahmet, gazilerimizi şükran duyguları ile anarken, 6 Şubat depreminde Anavatanımızda Hakkın rahmetine kavuşan tüm kardeşlerimizin ve Şampiyon Meleklerimizin mekanlarının cennet olmasını dilerim. Şahsım ve Cumhuriyet Meclisi üyeleri adına 2025 yılının tüm halkımıza, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimize, yüce Türk Milletine ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşmak dileğiyle…”