Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini ve onurunu koruma konusundaki kararlılığının, gelecek nesillere ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Öztürkler, Denktaş’ın bıraktığı mirasın, yalnızca bir devletin kuruluşu değil, aynı zamanda bir halkın kendi kaderine sahip çıkma iradesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın 14. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Öztürkler mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini uluslararası arenada yılmadan savunan büyük bir devlet adamıydı. Dava arkadaşlarıyla birlikte ülkemizin cemaatten devlete giden yolunu sabırla, kararlılıkla ve ilmek ilmek örerek inşa eden büyük bir vizyon sahibiydi.

Onun vizyonu, dirayeti ve halkına duyduğu sarsılmaz inanç, bugün üzerinde yaşadığımız devletin temel taşlarını oluşturmuştur.

Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini ve onurunu koruma konusundaki kararlılığı, gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmektedir. Denktaş’ın bıraktığı miras, yalnızca bir devletin kuruluşu değil, aynı zamanda bir halkın kendi kaderine sahip çıkma iradesinin simgesidir.”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, iyi bir aile babası olmasının yanında vatanını her şeyin üzerinde tutan duruşuyla da örnek bir vatanseverlik mirası bıraktığına işaret eden Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Denktaş’ın kişisel hayatındaki mütevazılığı ve aile bağlarındaki güçlü duruşu, devlet adamlığındaki kararlılığıyla birleşerek onu yalnızca siyasi bir lider değil, aynı zamanda insanî yönüyle de örnek alınacak bir şahsiyet hâline getirmiştir.

Bu miras, bugün bizlere hem sorumluluk hem de ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ruhu şad mekanı cennet olsun.”