Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Genç’te Sabah programına katılarak Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan’ın Gebele kentinde düzenlenen TDT Zirvesi’nde Erdoğan’ın KKTC'ye yönelik destek mesajını değerlendiren Öztürkler, Erdoğan’ın “İki devletli adil çözüm konusunda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin KKTC’nin yanında olduklarını müşahede ediyorum” sözlerinin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki meşru statüsüne verilen desteğin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamanın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında şekillenen birlikteliğin sadece diplomatik bir dayanışma değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak vicdanı ve geleceği açısından stratejik bir değer taşıdığını ifade etti.

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu, Kıbrıs Türk halkının egemenlik mücadelesine güç katmaktadır. Bu destek, iki devletli çözüm vizyonunun uluslararası düzeyde daha da sağlam temellerle ilerlemesini sağlayacaktır” diyen Öztürkler, Türk dünyasının ortak idealleri doğrultusunda KKTC’nin hak ettiği yeri alacağına olan inancını yineledi.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın zirvede yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, “Türk dünyasının enerji güvenliği, deniz ticareti ve bölgesel barış hedeflerine katkı sunmaktan onur duyacağız” sözlerinin KKTC’nin bölgesel iş birliklerinde aktif rol alma iradesini ortaya koyduğunu söyledi.