Gaziantep’te temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in davetlisi olarak Avrupa Birliği (AB) Günü etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Zeugma Mozaik Müsesi’nde yer alan etkinlikte Öztürkler’e Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen eşlik etti.

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konferanslar veren ve temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu sabah KKTC’ne döndü.