Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve Komisyon üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komiteyle temaslarda bulunuyor.

Her iki komitenin üyeleri, toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği gibi stratejik bir konuda iki Meclis’in aynı çatı altında bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’ta AB dönem başkanlığı süreci başlarken TBMM’nin KKTC’nin yanında güçlü bir duruş sergilemesinin son derece önemli olduğunu söyledi. KKTC’nin AB uyum sürecinde TBMM’nin birikiminden yararlanmasının, hem mevzuat uyumu hem de uluslararası alanda daha güçlü bir duruş açısından kritik olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türkiye tarafından milli dava olarak görülmesinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten Öztürkler, AB uyum yasaları kapsamında Kıbrıs Türk halkını daha çağdaş normlara taşıyacak düzenlemeler için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Öztürkler ayrıca, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı AB üyeliğinin ve dönem başkanlığının çifte standartların açık bir göstergesi olduğunu ifade ederek, bu durumun büyük bir hata olduğunu dile getirdi. Rum liderliğinin AB platformlarını propaganda amacıyla kullandığını söyleyen Öztürkler, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

1960 ortaklık devletinden dışlanma, 1974 öncesi saldırılar ve Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu gibi tarihsel gerçeklerin göz ardı edildiğini vurgulayan Öztürkler, dünyayı gerçekleri görmeye davet etti. Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetlerinin adadaki jeopolitik dengeleri olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ise, KKTC’nin Türkiye için yalnızca dost ve kardeş bir ülke değil, aynı zamanda tarihsel sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Kayatürk, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün ancak Ada’daki gerçekler dikkate alınarak mümkün olabileceğini belirterek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

KKTC’nin uluslararası alanda daha saygın bir konuma ulaşması için ortak çalışmaların süreceğini vurgulayan Kayatürk, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin milli dava doğrultusunda eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Parlamenter diplomasiye de değinen Kayatürk, diğer Türk Devletleri parlamentolarıyla benzer dostluk gruplarının kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.