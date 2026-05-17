Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güzelyurt’un artık denizle buluşma zamanının geldiğini söyledi.

Başkan Öztürkler, Güzelyurt Belediyesi’nin koordinasyonu ve Akçay Muhtarlığı’nın girişimiyle hayata geçirilen üç meydanın açılış törenine katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Akçay’da düzenlenen etkinlikte konuşan Öztürkler, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, yerelden kalkınmanın önemine vurgu yaptı. Belediye reformu sürecine değinen Öztürkler, İçişleri Bakanlığı döneminde belediyelerin birleştirilmesi ve belediyeler yasasının güncellenmesinin önemli bir vizyon projesi olduğunu ifade etti.

Yapılan çalışmaların güçlü belediyecilik anlayışının bir sonucu olduğunu belirten Öztürkler, “Yerelden kalkınma, belediyeleri, köyleri ve muhtarlıkları güçlendirme anlayışı bugün burada ortaya çıkan eserlerin temelidir. Ancak bunun için çalışmak ve emek vermek gerekir. ” dedi.

-“Proje son aşamada…”

Konuşmasında “Güzelyurt’un denizle buluşması” hedefinin önemine de dikkat çeken Öztürkler, bölgenin yıllardır beklediği bu projenin artık son aşamaya geldiğini söyledi. Güzelyurt’un denizle buluşmasının bölge halkı için büyük önem taşıdığını ifade eden Öztürkler, ilgili yasal sürecin tamamlanması için İçişleri Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapıldığını kaydetti.

Öztürkler, “Artık Güzelyurt’un denizle buluşma zamanı gelmiştir. Bu süreci geciktiremeyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda projede emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürkler, yapılan yatırımların Akçay’a, Güzelyurt’a ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.