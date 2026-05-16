Sekiz gençlik, tematik gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütü ile Gazimağusa Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Söz Gençte” etkinliği, Gazimağusa’daki Çifte Mazgallar’da “Gençlerin Öncelikleri” temasıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte gençler, görüş, eleştiri ve önerilerini doğrudan karar alıcılara aktarma fırsatı buldu.

“Serbest Kürsü” formatında interaktif olarak düzenlenen etkinlikte, planlanan program kapsamında 15 genç konuşmacı söz aldı. Her konuşmacıya üç dakikalık süre verilen etkinlikte gençler; eğitim, istihdam, barınma, çevre, sosyal yaşam, gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı ve ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Organizasyonun, gençlerin ülkenin geleceğine dair fikir, beklenti ve önerilerini doğrudan karar vericilerle paylaşabilecekleri sürdürülebilir bir diyalog platformu oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Program sonunda öne çıkan görüş ve önerilerin raporlaştırılarak ilgili kurumlarla paylaşılacağı ifade edildi.

Etkinlik, Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Genç GİKAD, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Mağusa Gençlik Merkezi Derneği, HASDER Gençlik Kulübü ve Gazimağusa Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlendi.

Geceye Toplum Liderlerimizden Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Fazıl Küçük, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Önceki Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Hasan Taçoy, CTP milletvekilleri Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Fikri Toros, Şifa Çolakoğlu, Armağan Candan ve Fide Kürşat, bağımsız milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanı, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum örgütü temsilcisi, genç ve aileleri katıldı.