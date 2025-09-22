Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in tüm kontrolü İsrail’e devrettiğini kaydederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin egemenliğinin artık tartışmalı hale geldiğini belirtti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürkler, “Havalimanları ve askeri üsler İsrail’in kontrolünde. Bu dönemde çok dikkatli olmalıyız. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun saldırgan tutumunu hepimiz görüyoruz. Buradan yola çıkarak AB üyesi bir ülkenin egemenliğini teslim etmesi Brüksel’in de sorunudur” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Göktürk Ötüken başkanlığındaki Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) yeni yönetim kurulunu kabul etti. Görüşmede sendikaların demokratik toplumların temel taşları olduğu vurgulandı.

Öztürkler, kamu emekçilerinin hak arayışında örgütlü mücadele yürütmesinin sosyal adaletin tesisi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Kamunun verimliliğinin meclisin verimliliği kadar önemli olduğunu ifade eden Öztürkler, kamu reformunun paydaşlarla birlikte bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. “Kamunun sıkıntılarından kurtulması için reform şarttır” diyen Öztürkler, bu sayede kamuda işleyişin daha kurumsal hale geleceğini kaydetti.

Geçici memurların durumuna ilişkin meclis komitelerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Öztürkler, yeni yasama yılında bu sorunun çözüme kavuşmasını temenni etti.

Kıbrıs konusuna da değinen Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü müzakerelerin önemine dikkat çekerek, “Artık toplumdan halk seviyesine geldik. Federasyon sarmalı içinde boğulmaktan kurtulmalıyız. Rum tarafının baskıcı zihniyeti ortadadır” dedi. Öztürkler, toprak tavizi verilmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Cumhurbaşkanımızın net pozisyonunu destekliyoruz. Bu duruş dış politikada yakaladığımız ivmenin devamı için kritik önemdedir. İki devletli çözüm modelini savunuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken ise Öztürkler’e kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarıyla ilgili yaşanan sıkıntıları aktardı.

Konuşmaların ardından hediye teatisi gerçekleştirildi.