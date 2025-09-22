Salamis Bay Conti Hotel, tam 40 yıldır düzenli olarak otelde konaklayan ve artık ailenin bir parçası haline gelen değerli misafiri Reimond Musiol’a, vefası ve bağlılığı için özel bir plaket takdim etti. Düzenlenen küçük törende plaketini alan Musiol, otel yöneticileri ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Salamis Bay Conti Hotel Genel Müdürü Süleyman Kansu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sayın misafirimiz, sadece uzun konaklama süresiyle değil, aynı zamanda 40 yıllık sadakati, pozitif enerjisi ve otelimize kattığı değerle bizler için çok özel bir konuk oldu. Kendisine minnettarlığımızı göstermek ve bu güzel anıyı ölümsüzleştirmek adına bu plaketi takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”