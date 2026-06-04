Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bugün Malatya’da “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu konferans verecek.

Konferans vermek için Malatya'ya giden Öztürkler, temaslarına Malatya Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ederek başladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, ziyarette Öztürkler’e KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ile Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz eşlik etti.

Valilik özel defterini imzalayan Öztürkler, ardından şehir hakkında bilgi aldı.

- Öztürkler: “Malatya, doğuda parlayan bir yıldız gibi”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Malatya’nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde gösterdiği gelişimi memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Malatya, doğuda parlayan bir yıldız gibi... Kayısıyla dünyaya açılan bu şehir, tarım ve ticaretteki gücüyle öne çıkarken aynı zamanda Doğu Anadolu’nun gelişen sanayi, kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.” dedi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Öztürkler’in bugün Malatya’da “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu konferans vermesi bekleniyor.