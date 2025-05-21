Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, “Mavi Vatan ve Kıbrıs” konulu konferans verdi. Öztürkler, “Haritalar kalemle çizilir, denizler irade ile korunur” diyerek Mavi Vatan’a sahip çıktıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, bir dizi temasta bulunmak ve konferans vermek üzere Türkiye’ye gitti.

Sabah saatlerinde Gaziantep’e varan Öztürkler ve beraberindeki heyet, karayolu ile Mardin’e hareket etti. Öztürkler’e, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti.

Öztürkler ziyaret kapsamında, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde “Mavi Vatan ve Kıbrıs” konulu konferans verdi.

Konferansa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Vali Vekili Mehmet Naim Akgül, Mardin Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve diğer davetlilerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

-Öztürkler

Konferansta Kıbrıs tarihi hakkında öğrencilere bilgiler aktaran Öztürkler, terör örgütü EOKA’nın tarihsel mirası olan Akritas Planı’ndan Rumların sıyrılamadığını ve bu zihniyetin Yunanistan’da dahi izlerinin sürdüğünü vurgulayarak, en son Yunan askerlerinin “Kıbrıs Yunandır” sözlerini hatırlattı, bu söylemin hâlâ devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği’nin, Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs’ın, Türk askerinin adadan çıkmasını istediğini kaydeden Öztürkler, Gazze’de yaşananları örnek gösterdi ve anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarının Rumlar tarafından gasp edildiğini ve 1963’ten 1974 yılına kadar mücahit Kıbrıs Türk halkının TMT çatısı altında büyük mücadeleler verdiğini kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türkü’nün şehitler verildiğini ancak bayrağından, toprağından ve maneviyatından asla ödün verilmediğini belirtti.

20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile adaya barışın geldiğini vurgulayan Meclis Başkanı Öztürkler, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit’in, tarihe not düşen sözlerini hatırlattı ve huzurun yalnızca Kıbrıs Türk halkına değil, aynı zamanda Rumlara da geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilan edildiğini ifade ederek, geçen sürenin ardından yeni Meclis Yerleşkesinin geçen günlerde hizmete açıldığını belirtti.

50 yılı aşkın süredir müzakerelerin sürdüğünü belirten Öztürkler, Annan Planı’nın 2004 yılında masaya geldiğini ancak kendisinin bu plana “hayır” dediğini kaydetti.

O dönemde Avrupa Birliği’nin çeşitli sözler verdiğini ancak bu sözlerin hiçbirinin tutmadığını belirten Öztürkler, Rumların, Annan Planı’na “hayır” demesiyle birlikte planın tamamen ortadan kalktığını söyledi.

Öztürkler, AB’nin Rum tarafının reddinin ardından verdiği sözleri unutup, Güney Kıbrıs’ı birliğe kabul ettiğini, bunun da Brüksel’in tutumunun ne kadar taraflı olduğunu net bir şekilde gösterdiğini dile getirdi.

2004 sonrası müzakerelerin sürdüğünü ifade eden Öztürkler, göreve gelen tüm Cumhurbaşkanlarının Rumların uzlaşmaz tavrını açıkça gördüğünü belirtti.

Şu anda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye’nin, iki devlet politikası yürüttüğünü ve bu politikaya tam destek verdiklerini vurgulayan Öztürkler, 1960 yılında yaşananlardan büyük dersler çıkardıklarını ve geleceğe bu bilinçle yön verdiklerini ifade etti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Rumların silahlanmaya sürekli yatırım yaptığını, tehlikeli oyunlar oynadığını ve askeri üslerini yabancı güçlere açtıklarını bunun da büyük bir provokasyon olduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın, İsrail yönetimine yönelik sıcak mesajlarını eleştiren Öztürkler, Rumların Enosis hayallerinden vazgeçmediklerini söyledi.

Mavi Vatan Konsepti hakkında da konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye düşmanlarının anavatanı, Antalya Körfezi’ne hapsetmeye çalıştığını ancak bunun mümkün olamayacağını kaydetti.

Öztürkler, enerji kaynaklarının transferinde Mavi Vatan’ın stratejik önemine dikkat çekerek, Yunanistan’ın "Sevilla Haritası" adı altında çizilen sınırların kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Mavi Vatan’ın yalnızca bir harita veya askeri doktrin olmadığını vurgulayan Öztürkler, bunun Türkiye’nin ve KKTC’nin denizlerdeki egemenlik haklarını, güvenlik vizyonunu ve jeopolitik kararlılığını temsil ettiğini belirtti.

Öztürkler, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki mücadelesinin sadece enerji paylaşımıyla sınırlı olmadığını, hukuk, caydırıcılık ve diplomasi üçgeninde şekillendiğini dile getirdi.

KKTC’nin bu mücadelenin sadece destekçisi değil, asli bir tarafı olduğunu ifade eden Öztürkler, sahip olduğu kıyı uzunluğu, fiili egemenlik ve Türkiye ile olan iş birliğinin, KKTC’yi güçlü bir bölgesel aktör konumuna taşıdığını ifade etti.

“Haritalar kalemle çizilir, denizler irade ile korunur” diyerek Mavi Vatan’a sahip çıktıklarını vurgulayan Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.