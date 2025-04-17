İlköğretim Dairesi’ne bağlı 19 okuldan 947 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Cumhuriyet Meclisi’ndeydi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı Lefkoşa merkez okullarından gelen öğrenciler Meclis bahçesinde düzenlenen 23 Nisan töreninde şiirler okudu, dans etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve milletvekillerinin de izlediği törende Çavuşoğlu ve Öztürkler konuşma yaptı.

-Sancak

Öğrenciler adına konuşan Necati Taşkın İlkokulu’ndan Rüya Sancak, 23 Nisan’ın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki onurlu yürüyüşünün, kendi kaderini tayin etme kararlığının, çocuklara duyulan sonsuz güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Türk milletinin iradesinin 23 Nisan 1920’de yönetime geçtiğini belirten Sancak, genç nesillere düşen sorumluğun vatanına, milletine ve değerlerine sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, şunları ifade etti:

“Bugün kalplerimizde gurur ve sevinç var ancak sadece bayram kutlamak için değil geçmişe ve bugüne olan bağlığımızı, geleceğe duyduğumuz umudu ifade etmek için buradayız.

Bu ülkede bağımsız şekilde yaşayabiliyor, eğitim alabiliyor, düşündüklerimizi özgürce ifade edebiliyorsak bunları Atatürk’e ve vatanı için can veren kahramanlara borçluyuz.”

Rüya Sancak, vatanı ve milleti için yararlı bir insan olabilmenin yolunun sadece başarılı öğrenci olmaktan değil, adaletli, laik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak ve birbirini sevmekten geçtiğini belirtti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Rüya Sancak’ın sözlerinin altına imzasını koyabileceğini, bu konuşma ile gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün ve bu günü çocuklara armağan etmesinin üzerinden 105 yıl geçtiğini anımsatan Çavuşoğlu, 23 Nisan’ın sadece geçmişi anmak değil geleceği şekillendirmek için de vesile olduğunu vurguladı.

Egemenliğin önemine de dikkat çeken Nazım Çavuşoğlu, “Egemenliği sadece askeri yöntemlerle değil bilim ışığında, aydınlık, devletine, milletine sahip çıkan nesillerle koruyabiliriz. Bu nesiller öğretmenlerimize emanettir” dedi.

Çavuşoğlu, KKTC’yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan programını hazırlayan öğretmenlere de teşekkür ederek, karşısında pırıl pırıl duran öğrencilerin ülkeyi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağına inanç belirtti.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkının egemenlik mücadelesine ışık tutacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak, 23 Nisan’ı da çocuklara armağan ettiğini, bunun dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu hatırlattı.

“Çocuklar geleceğin en önemli teminatıdır. Onlara ve öğretmenlerimize güvenimiz tamdır” diyen Öztürkler, KKTC’nin egemenliğinin, ülkenin geleceğinin eğitim ışığında, genç nesillerle ve öğretmenlerle şekillendirileceğini vurguladı.

Ziya Öztürkler, bu yıl Cumhuriyet Meclisi binasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın son kez kutlandığını da ifade ederek, yakın zamanda yeni meclis binasına taşınılacağını anımsattı.

Konuşmaların ardından öğrenciler dans gösterileri sundu, şiirler okudu. 23 Nisan töreni ikramla ve tüm katılımcıların yer aldığı anı fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.