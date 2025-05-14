Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Öztürkler ziyarette yaptığı konuşmada, Saraç’ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti ve bürokrat olarak görev yaptığı dönemlerde de Saraç ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını kaydetti.

Saraç’ın deneyimlerinden KKTC kurumlarının her zaman faydalanması gerektiğine işaret eden Öztürkler, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

-Saraç

Prof. Dr. Yekta Saraç da, geçmişte birlikte çok mesai harcadıkları Öztürkler’i Meclis Başkanı olarak görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Öztürkler'e görevinde başarılar diledi.

Başkan Öztürkler, kabulde Prof. Dr. Saraç’a Meclis anı tabağı hediye etti.