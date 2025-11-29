Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Rum tarafının dillendirdiği Gazimağusa hayallerinin, Türk milletinin bin yıllık iradesi karşısında boşa çıkacağını vurguladı.

“Mağusa'ya geri döneceğiz diyorsunuz. Karşınızda vatanı koruyan kahraman Türk ordusu ve Mücahitleri vardır. Eğer bu toprakların sahipsiz olduğunu düşünüyorsanız kadim Türk tarihine bakmanızı tavsiye ederiz. Hayalleriniz haritada ve Maraş’ta ise de gerçeklik sahadadır.” diyen Öztürkler şöyle devam etti:

“Bu topraklarda yalnızca bir halk değil, milyonların sesi vardır. O ses, İstiklal Marşı’nın kudretiyle yükselir, Mücahit Marşı’nın kararlılığıyla yankılanır. Türk milleti, bazıları gibi varlığını marşlarla kanıtlama arayışında değildir. Tam tersine tarihî mücadelelerle var olmuştur, olmaya da devam edecektir”.

Öztürkler yaptığı açıklamada, EOKA’nın hayali, Pontus’un rüyası, İstanbul’a uzanan yanlış senaryoların hepsinin tarihin çöplüğüne defalarca atıldığını kaydetti.

Öztürkler, “Bugün de aynı akıbeti yaşayacaktır. Şövalye edasıyla sahneye çıkan Rum liderleri, yanlış işlere bulaşmaktan vazgeçmelidir. Bu en hafif tabiri ile tarihin karanlık sayfalarına dönme arzusunun bir yansımasıdır. Türk halkı, geçmişte olduğu gibi bugün de haklarını ve geleceğini korumakta kararlıdır. Rum halkına kilisenin etkisi ile siyasetlerini güçlendirmek için kin ve düşmanlık aşılayan her girişim, barışa değil çatışmaya hizmet eder.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye ile birlikte her zorluğa karşı koymakta kararlı olduğunu altını çizen Öztürkler, Rum–AB ittifakının dayatmalarının, Türk milletinin iradesine çarpıp dağılacağını belirtti.

Öztürkler, “Tarih bir kez daha gösterecektir ki, Türk milleti yanlış hayallere karşı en sağlam kale, en güçlü kalkan olarak dimdik ayaktadır. Unutmayınız ki, yel kayadan bir şey koparmaz! Kayanın karsısında yel gibi esenler, en sonunda kendi savrulmalarını izlerler.” ifadelerine yer verdi.