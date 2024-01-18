UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, 15 yıl önce haksahiplikleri verilen Kermiya Şehit Çocukları arsalarının tapularının verilmeye başlanmasının devletimiz adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kendi görev süreleri içerisinde altyapı çalışmalarına önem verdiklerini, özellikle uzun yıllardır tamamlanamamış olan şehit çocukları arsalarının eksik olan altyapılarının hızlıca tamamlanması adına sıkı çalışıldığını belirten Öztürkler, “Kermiya şehit çocukları arsalarında birçok bakanımızın, bürokratımızın katkısı olmuştur. Biz görevi devraldığımızda geçmiş dönemlerde kısmen yapılan elektrik ve kanalizasyon altyapılarının tamamen bitirdik. Su altyapılarının, 200 dönüm, 346 parselin tamamına hizmet verecek şekilde tamamladık. Şehit arsaları altyapılarında asfalt çalışmalarının %70’lik kısmını o yıl bitirmiştik. Geriye kalan %30’luk kısmı için ise 2023 yılına aktardığımız bütçe ile tamamlamayı planlamıştık. Bugün görüyoruz ki, devletin devamlılığı esası ile devletin bir taahhüdü olan şehit çocuklarına ait Kermiya bölgesindeki arsaların altyapı çalışmalarımızdaki planlama devam ettirilmiş ve haksahibi olan insanlarımıza tapuları verilmeye başlanmıştır”dedi.

Kermiya şehit çocukları arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanmasında ve tapularının verilmesinde ortaya emek koyan herkese teşekkür eden Öztürkler, “Yıllardır özlemle bekleyen bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emaneti olan çocuklarına devlet olarak görevimizi yerine getirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Tüm haksahibi insanlarımıza hayırlı olmasını dilerim”dedi.