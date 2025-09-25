Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gazimağusa’da Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, gazilerin sorunlarını dinleyen Öztürkler, “Gazilerimiz bizim en kıymetlilerimizdir. Mücadele yıllarında ve savaşın en ateşli dönemlerinde canlarını hiçe sayarak halkımıza siper oldular” diyerek şükranlarını sundu.

Gazilere ve mücahitlere yönelik hizmetlerin en iyisini vermek için çalıştıklarını belirten Öztürkler, “Onlar için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız” dedi.

Öztürkler, bölgedeki güvenlik dengelerine de dikkat çekerek, “bugün geçmişten daha güçlüyüz ama etrafımızda bir ateş çemberi var. Emperyalizmin maşası olan Rum yönetimi, İsrail’in gölgesine sığınarak Kıbrıs adasını istikrarsızlaştırmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye yönelik ‘işgalci’ ve ‘soykırımcı’ suçlamalarını akıl dışı olarak nitelendiren Öztürkler, “Mora’da Yunanlıların, Kıbrıs’ta Rumların, Karabağ’da Ermenilerin ve Gazze’de İsrail’in yaptığı soykırımlar tarihin aynasıdır. Bugün hepsi aynı çizgide birleşmiş durumda, hedefleri Türk milletidir” dedi.

Ziya Öztürkler, Kıbrıs meselesinde artık federasyon hayallerinin geride kaldığını belirterek, “Adada huzurun ve istikrarın tek yolu iki devletli çözümden geçmektedir. Egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki ayrı halkın iradesine saygı gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

Rum yönetiminin tek taraflı adımları ve uluslararası destekle şımartılmasının bölgeyi daha da gerdiğini ifade eden Öztürkler, uluslararası topluma çağrıda bulunarak gerçekleri görmelerini istedi.

-Yuca

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca da, Öztürkler'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yuca, “Biz bu topraklar için bedel ödedik. Bugün devletimizin yanımızda olduğunu görmek bize güç veriyor” dedi.

Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle sona erdi.