Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kabul etti.



Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Öztürkler, tekerlekli sandalyeli sporcuların Türkiye’de gösterdiği üstün performansın toplum için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Azim ve kararlılıkla elde edilen başarının, engelleri aşan sporun gücünü ortaya koyduğunu belirten Öztürkler, takımın gençlere ve tüm spor camialarına örnek teşkil ettiğini söyledi.

Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesinin yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve dayanışmanın da göstergesi olduğunu dile getiren Öztürkler, devletin sporun gelişmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de yapılan çalışmalar hakkında Başkan Öztürkler’e bilgi verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu'nun da katıldığı kabulde anı fotoğrafı çekildi.