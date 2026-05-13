Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i, Meclis’te yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirerek, Dinçyürek’e istifa çağrısında bulundu.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, doktor bilgi sistemi kurulumu için bakanlığın yaptığı talebi anında tüm hekimlere duyurduklarını belirterek, söz konusu duyurunun ilaç takip sistemi ile değil, doktor bilgi sistemi ile ilgili olduğunu ifade etti.

“Bakanlıkta 6 ay önce yaptığımız toplantıda, Birlikten doktor bilgilerinin talep edileceği kararlaştırılmıştı; ancak bugüne kadar tarafımıza herhangi bir resmi talep iletilmemiştir” diyen Dalkan, E-reçete konusunda ise üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını açıkça belirttiklerini kaydetti.

Konunun, Birlik yasası tahtında gerekli tüzük değişiklikleriyle düzenlenebilecek bir mevzuat meselesi olduğunu belirten Dalkan, Sağlık Bakanı’nın bunu önemsemediği için yapmadığını ileri sürdü.

-“Ortada bir ‘aşı takip sistemi’ de bulunmuyor”

“Sayın Bakan’ın ifade ettiği şekilde ortada bir ‘aşı takip sistemi’ de bulunmamaktadır. Ben bir çocuk hekimi olarak böyle bir sistemle ilgili herhangi bir bilgilendirme ya da çalışma görmedim” diyen Birlik Başkanı Dalkan, şöyle devam etti:

“Biz sizleri defalarca uyardık. Bir sağlık merkezi veya servis açmak tek başına yeterli değildir. O merkezlerde görev yapacak sağlık çalışanlarının planlanması, eğitilmesi ve sistemin sürdürülebilir şekilde hazırlanması gerekir. Bunun eğitimleri, sertifikasyon süreçleri ve altyapı planlamaları vardır. Tekrar uyarıyoruz Girne, Güzelyurt hastaneleri bitince de yine sağlık çalışanı sorunu yaşanacaktır.”

Sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık çalışanı kazanmak yerine yalnızca ihale açmakla uğraşıldığını öne süren Dalkan, kamusal nitelikli birlikler ve sağlık çalışanları ile birlikte çalışılmadığını, yalan-yanlış ithamlarda bulunulduğunu iddia etti.

Bu dönemin, ülkenin sağlık yönetimi tarihine “kara bir leke” olarak yazıldığını savunan Dalkan, Sağlık Bakanı’na görevi bırakma çağrısında bulundu.