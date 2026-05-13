10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, Engelliler Haftası ve Anneler Günü nedeniyle “Sevginin En Güçlü Hali Anneler Buluşması ve Kahvaltısı” etkinliği düzenledi.

Girne'de Lord's Palace Otel‘de yer alan etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden özel gereksinimli bireylerin anneleri bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, anneliğin sabrın, sevginin, mücadelenin ve koşulsuz sevginin en güçlü hali olduğunu belirterek, annelerin özel gereksinimli bireylerin yaşamlarında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Alev Ecevit, tüm annelere sağlık, güç ve huzur dileyerek, Engelliler Haftası’nın toplumda farkındalık, sevgi ve dayanışmanın artmasına vesile olmasını temenni etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, hafta kapsamında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, engelli bireylerin eğitimlerini ve becerilerini sergileyebilecekleri birçok etkinlik düzenleneceğini dile getirdi. Özel ihtiyaçlı bireylerin annelerinin her birinin birer kahraman olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bakanlık olarak özel gereksinimli bireyler ve ailelerine bu zorlu yaşam koşullarında rehabilitasyon merkezleri ve farklı hizmetlerle destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Engelli Yaşam Evi’nin birkaç ay içinde faaliyete geçeceğini, ülkede bir ilk olan Otizm Merkezi’nin de yakın zamanda hizmete kazandırılacağını dile getiren Hasipoğlu, 30 yıl aradan sonra engelli istihdamının bu hükümet döneminde gerçekleştiğini anımsattı. Kamuda istihdam olanaklarının sınırlı olduğunu, engelli bireylerin özel sektörde de istihdamını sağlamak amacıyla çeşitli teşvikleri hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Hasipoğlu, özel sektörde istihdam edilen engelli bireyin maaşının yarısının devlet tarafından ödendiğini, işverene de teşvik sağlandığını belirtti. Bakanlık olarak her zaman özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yanında olacaklarını ifade eden Hasipoğlu, tüm vatandaşları yarın Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü otoparkında yer alacak “2. Geleneksel Birlikte Üretiyoruz Kermesi ve Şenliği”ne davet etti.

Annelere hediye de dağıtılan etkinlikte ayrıca, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin etkinliklerine katkı sağlayan Lord's Palace Otel‘e ve Kıbrıs Türk Toplum Gönüllüleri Derneği yetkililerine teşekkür plaketi verildi.