Trabzon’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Trabzon Valiliği’ni ziyaret eden Öztürkler, Vali Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Öztürkler, Trabzon halkının Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesiyle aynı duyguları paylaştığını dile getirdi.

Valilik temasının ardından Öztürkler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçerek Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile görüştü.

Belediye Başkanı Genç’in, Karadenizliler Derneği’nin düzenlediği etkinliklere katılarak kendilerine Anavatan’ın sıcaklığını birçok defa hissettirdiğini anımsatan Öztürkler, Trabzon’un mert insanının doğası, samimiyeti ve misafirperverliğininin kendilerini her zaman etkilediğini dile getirdi.

Ziyaretlerde karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Öztürkler’e ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde de “Geçmişten geleceğe Kıbrıs sorunu ve milli davamız” başlığı altında konferans verecek olan Öztürkler’in yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.