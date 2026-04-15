Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 18-24 Nisan'da Ankara’da düzenlenecek TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edecek Alayköy İlkokulu halk dansları ekibini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Öztürkler, 23 Nisan haftasına girildiğini belirterek, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerin ilkini çocuklarla yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda temsili oturum yapılacağını ve hafta boyunca çeşitli gösterilerin yapılacağını kaydeden Öztürkler, Alayköy İlkokulu halk dansları ekibinin KKTC’yi Türkiye Cumhuriyeti’nde temsil edeceğini vurguladı.

Bunun “çok güzel ve onurlu bir görev” olduğunu belirten Öztürkler, KKTC’yi Türkiye’de temsil edecek çocuklarla gurur duyduklarını söyledi. Öztürkler, okul yönetimini, öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada eşi olmayan bir bayram olduğuna dikkat çeken Öztürkler, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının egemenlik ve bağımsızlık açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

Gençlerin geçmişte verilen mücadeleyi iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürkler, “Bu topraklar kolay vatan olmamıştır. Mehmetçik’in, mücahitlerin, büyüklerimizin ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği büyük mücadele sayesinde bugün özgür ve bağımsız yaşıyoruz” dedi.

KKTC ve Türkiye bayraklarının özgürce dalgalanmasının bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade eden Öztürkler, verilen mücadelenin unutulmamasını istedi.

Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ile özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ortaya koyduğu varoluş mücadelesine de işaret ederek, bunun unutulmayacağını belirtti. Öztürkler, çocuklara çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Alayköy İlkokulu’na ayrıca teşekkür eden Öztürkler, “Böyle bir hazırlık sürecinde yer almak kolay değildir. Bu onurlu görevi yerine getirdikleri için tüm eğitim camiasına ve özelde Alayköy İlkokulu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

-Ünbay

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, okulları adına ülkeyi temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrenciler ve öğretmenlerle bu önemli görev için titizlikle hazırlandıklarını ifade etti.

Ünbay, kültürel değerleri tanıtma fırsatı bulacaklarını, etkinliğin çocukların özgüven ve dostluk geliştirmesi açısından da çok değerli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.