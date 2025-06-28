Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Kara Kuvvetleri’nin 2234 yıllık şanlı geçmişiyle “Yalnızca bir askeri güç değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık ve onur mücadelesinin simgesi” olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Türk Kara Kuvvetleri’nin 2234’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarih boyunca adaletin ve barışın teminatı olmuş bu kadim ordunun sadece savaş meydanlarında değil, milletlerin hafızasında da iz bıraktığını kaydeden Öztürkler, mesajında “1974 Mutlu Barış Harekâtı, bunun en somut örneklerinden biridir. Kıbrıs Türk halkının can güvenliği, varlığı ve kimliği için gerçekleştirilen bu harekât, mazlum milletlere umut olmuş, adada barışın kalıcı olmasının önünü açmıştır. Bugün de, bu ruhu yaşatan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, yalnızca bir güvenlik unsuru değil; aynı zamanda huzurun, kardeşliğin ve istikrarın en güçlü teminatıdır.” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, bu şanlı ordunun parçası olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk Mukavemet Teşkilatı’nın mirasını devralarak, halkın öz güvenini, egemenlik haklarını ve anayasal düzenini muhafaza etmeye devam ettiğini belirtti.

“Mehmetçik’in vakur duruşu, sadece fiziki bir varlık değil, aynı zamanda millet iradesinin bir yansımasıdır. Bugün Kıbrıs Türk halkı, geleceğine daha umutla bakabiliyorsa, bu; barışı koruyan, halkına kol kanat geren Türk askerinin adadaki kararlı mevcudiyeti sayesindedir.” diyen Öztürkler, Türk Kara Kuvvetleri’nin 2234’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı, aziz şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andı.

Türk askerinin Kıbrıs’ta yalnızca bir güvenlik unsuru değil, aynı zamanda bir gönül bağının, tarihin ve kardeşliğin yaşayan nişanesi olduğunu kaydeden Öztürkler, “Bu toprağa barış getiren, halkına güven aşılayan bu büyük teşkilatın varlığı, bugün de yarın da bu adanın vicdanında yaşayacaktır.” dedi.