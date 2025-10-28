Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Öztürkler, mesajında, “Bu anlamlı günde, Anadolu’dan yükselen bağımsızlık ateşinin Kıbrıs Türk halkına nasıl ışık olduğunu bir kez daha içtenlikle hatırlıyoruz” dedi.

Bu ateşin, yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmadığını, Ankara’dan Bakü’ye, Lefkoşa’dan Üsküp’e, Taşkent’ten Bosna’ya kadar uzanan coğrafyada tüm ezilen halklara umut olduğunu ve yol gösterdiğini belirten Öztürkler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan bu meşale, Kıbrıs Türkü’nün en karanlık günlerinde kalplere cesaret, yüreklere direnç taşıdı. Cumhuriyetin taşıdığı özgürlük, eşitlik ve halk iradesi ilkeleri, Kıbrıs Türk halkının da kendi kimliğini koruma ve geleceğini inşa etme mücadelesine yön verdi.

Kıbrıs Türk halkı da bu kutlu yürüyüşü örnek alarak kendi varoluş mücadelesini verdi. Cumhuriyetin değerlerini benimsedi, bu değerlerle geleceğini kurdu. Halkın iradesine dayanan yönetim anlayışı, Kıbrıs Türkü’nün kimliğini koruma ve özgür yaşama kararlılığını daha da güçlendirdi.

Bugün Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, sadece geçmişin onuruna değil, geleceğin sorumluluğuna da bakıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında durmaya, onunla birlikte çağdaş uygarlık yolunda yürümeye kararlıyız. Cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve daha ileriye taşımak bizim için bir görev değil, yüreğimizde taşıdığımız bir onurdur. Bu bilinçle, çocuklarımızı ve gençlerimizi Cumhuriyet ruhuyla büyütmeye devam edeceğiz.

Bugün bu ortak değer etrafında kenetlenerek, barışın, özgürlüğün ve eşitliğin hâkim olduğu bir gelecek için hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin başarıları, bizim de yol haritamızdır.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularla kutluyoruz.”