Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi'ne katılan parlamenterleri kabul etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, ziyaret eden heyette, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Jafarova, TBMM Ankara Milletvekili, TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türkiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten yer aldı.

Kabulde, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, zirvenin tarihe not düşecek bir buluşma olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Türk dünyasının kadın parlamenterlerinin bir araya gelmesinin büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, eğitim, kültür ve girişimcilik alanlarında gerçekleştirilen fikir alışverişinin, gelecekte önemli projelere yön vereceğini ifade etti.

Zirvede alınan kararların, kadınların daha etkin roller üstlenmesi adına büyük bir adım olduğunu dile getiren Öztürkler, KKTC’nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öztürkler, zirvenin Türk dünyasının birlikteliğini ve dayanışmasını pekiştirdiğini söyleyerek, kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda güçlenmesi için atılacak adımların Türk dünyasının kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Son olarak, tüm katılımcılara teşekkür eden Öztürkler, bu zirvenin gelecekte daha güçlü iş birliklerine kapı aralayacağını ve Türk dünyasında kadın parlamenterler arasında kalıcı bir dayanışma kültürü oluşturacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda katılımcılar toplantıya ilişkin görüşlerini paylaşırken, karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti.