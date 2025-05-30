Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikincisi düzenlenen Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları Forumu’na katıldı.

KIBTES’ten yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden düşünce kuruluşları temsilcileri ile uzmanların bir araya geldiği Forumda, eğitim alanındaki stratejik iş birlikleri ve kültürel entegrasyon konuları ele alındı.

Forumda görüşlerini paylaşan KIBTES, Türk dünyasıyla eğitimde daha güçlü iş birliklerinin kurulmasının önemine dikkat çekerek, ortak kültürel mirasın korunmasına vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlarda, Türk dünyasının ortak değerleri ve vizyonu tartışılırken, Kuzey Kıbrıs’ın bu vizyon içindeki gelecekteki rolü üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.