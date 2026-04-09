Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Bakü’de Azerbaycan, Türkiye ve KKTC parlamentoları dostluk grupları bir araya geldi.

Azerbaycan Milli Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, KKTC heyeti adına Ziya Öztürkler başkanlık etti. Toplantıda, üç ülke arasındaki parlamenter iş birliğinin geliştirilmesi ve Türk dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.

Konuşmasında Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “KKTC, Türk dünyası için bir barış ve denge unsurudur” dedi.

Öztürkler ayrıca, KKTC’nin uluslararası alanda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA gibi platformlarda tam üyelik hedefinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda söz alan Resmiye Eroğlu Canaltay ise KKTC’nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz’e açılan kapısı olduğunu belirterek, ortak vizyon ve somut iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Heyette yer alan milletvekilleri de Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki birlikteliğin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.