Güzelyurt - Kalkanlı ana yolunun batı kısmındaki arazide çıkan yangında; 30 dönümlük alandaki kuru otlar, yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş buğday, muhtelif zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.30’da Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunun batı kısmındaki arazide elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi tarafından beraberce İtfaiye Araçları, Arazöz, YAMA, İş Makineleri, su tankerleri kullanılarak müdahale edildi.
Yangın, 16.30’da kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.