Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkan Yardımcısı Ozan Atıcı, KKTC UID Başkanı Fadıl Şanverdi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren manevi atmosferine dikkat çekerek, bu akşam düzenlenecek iftar programında oruçların birlikte açılacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ziyaretlerin her zaman güç verdiğini vurgulayan Öztürkler, UID’in uluslararası ve diplomatik alandaki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini söyledi.

Öztürkler, UID’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örgütlenerek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına ciddi destek sunduğunu, etkinlikleri ve uluslararası toplantılardaki duruşuyla her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

Bölgesel gelişmelere de değinen Öztürkler, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu ülkelerle yaptığı anlaşmalarla adayı bir silah deposuna çevirdiğini ifade etti.

Ada üzerindeki risklere rağmen Kıbrıs Türk halkının huzurlu olduğunu kaydeden Öztürkler, yanlarında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğunu vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın dimdik ayakta olduğunu, halkın güvenliğini sağladığını dile getirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı’nın Türk askerinin adadan çekilmesine yönelik açıklamalarını “hadsiz” olarak nitelendiren Öztürkler, Türk askerinin varlığının tartışma konusu olmadığını, Mehmetçik ve mücahitin mücadelesiyle bu toprakların vatan olduğunu ve Türk askerinin adada her zaman var olacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman bu yolları yalnız yürümeyecek” sözünü hatırlatan Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki bağın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güçlü olduğunu belirtti.

Son olarak, Türkiye’den gelen heyetlerin Kıbrıs Türk halkına güven ve huzur verdiğini, bu ziyaretlerin misafirlik olarak görülmediğini, ortak etkinliklerin ve gençler arasındaki karşılıklı buluşmaların güç birliğini artıracağını ifade eden Öztürkler, “Tekrardan hoş geldiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkan Yardımcısı Ozan Atıcı da KKTC’ye her alanda destek vermeye devam edeceklerini belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.